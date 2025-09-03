भयानक हादसाः गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगंगा में डूबे दो सगे भाई, मची चीख-पुकार

Edited By Vandana Khosla, Updated: 03 Sep, 2025 09:39 AM
Uttarakhand desk: भगवान गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगंगा में उत्तराखंड निवासी दो सगे भाई डूब गए है। दरअसल, 50 लोगों के जत्थे में शामिल जसपुर निवासी दोनों भाई उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित रामगंगा में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करने गए थे। तभी यह हादसा हो गया है। दोनों की तलाश की जा रही है। फिलहाल, अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना अफजलगढ़ स्थित भूतपुरी रामगंगा नदी घाट पर हुई है। जहां 50 लोगों के जत्थे के साथ दो सगे भाई मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगंगा में डूबे है। दोनों की पहचान धर्मेंद्र (36) तथा विजेंद्र सिंह (34) निवासी मोहल्ला नत्था सिंह, जसपुर, उत्तराखंड के रूप में हुई है। बताया गया कि नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए कुल सात लोग उतरे थे। इसी बीच अचानक नदी के तेज बहाव में आकर दोनों भाई बहने लगे। जबकि अन्य पांच किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए।
वहीं, दोनों भाई आंखों से ओझल होते दिखाई दिए। घाट किनारे खड़े लोगों में चीख-पुकार मच गई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं, टीम को अंधेरा होने पर रेस्क्यू रोकना पड़ा। आज यानी बुधवार को दोनों की दोबारा से तलाश की जाएगी।